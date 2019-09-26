В РПЦ призвали воздержаться от эмоций в деле о педофилии против священника

Стремский отстранён от служения на время расследования, дальнейшие шаги зависят от решения суда, заявил Легойда.

Врио главы пресс-службы патриарха Владимир Легойда призвал воздержаться от эмоций в связи с делом о педофилии против настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия в Оренбургской области протоиерея Николая Стремского. По его мнению, нельзя забывать о презумпции невиновности.

Легойда подчеркнул, что епархия сделала единственно возможное в данной ситуации — на время расследования Стремский был отстранён от служения. Все дальнейшие шаги будут предприняты после вынесения судебного решения.

— Хочу напомнить о презумпции невиновности и о том, что только суд может признать человека виновным или невиновным, поэтому мне кажется, что сейчас очень важно всем воздержаться от каких-то эмоциональных ненужных комментариев и не мешать работать следствию, — сказал Легойда ТАСС.

Как сообщал Лайф ранее, священника, передвигавшегося на золотом автомобиле Mercedes, Оренбургский суд отправил в СИЗО. Его обвиняют сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ — "Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста", "Развратные действия в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста, совершённые в отношении двух или более лиц", "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

Между тем Лайф выяснил, кто из детей обвинил уральского священника в изнасиловании.