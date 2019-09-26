В Элисте мужчина расчленил любовницу и спрятал тело в камыше

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).

В Элисте мужчина расправился с женщиной, с которой некогда имел близкие отношения. Он расчленил её и увёз в отдалённый район города, где спрятал останки в камышах у канала. О преступлении рассказывает Следственное управление СК РФ по Республике Калмыкия.

К правоохранителям обратилась сестра потерпевшей, которая заявила, что родственница не выходит на связь уже три дня и её нет по месту жительства. Выяснив, что пропавшая имела связи с одним мужчиной, правоохранители стали считать его подозреваемым. Разрубленное тело женщины нашла межведомственная группа следователей СКР и МВД России.

— По горячим следам было установлено лицо, причастное к совершению указанного убийства, им оказался уроженец Республики Узбекистан 1982 года рождения. В настоящее время подозреваемый задержан, в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, — сообщают следователи.

Ранее Лайф рассказывал о подобном убийстве в Москве. Мужчина убил свою возлюбленную и попытался вывезти её тело, чтобы спрятать. Однако та не поместилась в чемодан, и он бросил убитую в квартире. В том случае преступление было совершено из ревности, девушка состояла в отношениях сразу с несколькими мужчинами и была замечена за занятием "эскорт-услугами".