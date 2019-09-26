США расширили санкции против России из-за поставок для военных в Сирии

По мнению американских властей, российская компания нарушила их запрет на снабжение подразделений ВС РФ, дислоцированных в САР.

В санкционный список Министерства финансов США попала ещё одна компания из России, а также пять её морских судов и трое сотрудников из-за нарушения ограничений Соединённых Штатов в отношении Сирии. В частности, запрета на "поставки топлива российским вооружённым силам", дислоцированным в САР. Об этом говорится в сообщении на сайте американского министерства.

— Сегодня управление по контролю за иностранными активами Минфина США установило одну организацию, трёх человек и пять судов, участвующих в схеме уклонения от санкций для содействия доставке авиатоплива российским силам, действующим в Сирии, — отмечено в сообщении Минфина США.

Отмечается, что новые ограничения введены в отношении компании Maritime Assistance. По утверждениям американских властей, она является "подставной фирмой" "Совфрахта". Также в документе перечисляются имена трёх сотрудников компании и названия судов, на которые наложены ограничения: "Язь", "Сиг", "Судак", "Пассат" и "ОТ-2077".

Напомним, российская антитеррористическая операция в Сирии началась в сентябре 2015 года. Главной целью ставилось уничтожение различных группировок боевиков, частично захвативших страну. К 2017 году от террористов удалось освободить большую часть Сирии, а 11 декабря во время посещения российской базы Хмеймим президент РФ Владимир Путин объявил о завершении боевых действий и выводе основного контингента российских войск из Сирии.