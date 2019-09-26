Пятилетнего мальчика-аутиста назвали сексуальным маньяком из-за объятий

Семья малыша пытается объяснить, что ребёнок выражает эмоции не так, как другие дети.

Пятилетний мальчик с аутизмом по имени Натан обнял одногруппника и поцеловал в щёку другого, за что был обвинён в сексуальных домогательствах. Харассмент в действиях ребёнка увидело руководство начальной школы в городе Чаттануга, американский штат Теннесси.

Педагоги сообщили о недопустимом и преступающем границы поступке ученика в социальную службу, а затем позвонили его семье. Они потребовали провести разговор с мальчиком о границах дозволенного. Тем временем ребёнка-аутиста в школе стали называть сексуальным маньяком.

— Что делать, когда пятилетнего ребёнка школьная система называет сексуальным маньяком и обвиняет в сексуальных домогательствах? Теперь до конца жизни в документах будет указано, что он является сексуальным преступником. Это ребёнок-аутист, он понимает и выражает эмоции совсем не так, как любой обычный пятилетний ребёнок, — заявила бабушка мальчика Деби Амик изданию New York Post.

Ранее сообщалось, что москвичка обвинила воспитателей частного детского сада Banana Mama в травле её двухлетнего сына. Женщина утверждает, что воспитатели и родители потребовали забрать двухлетнего Сильвестра из садика, поскольку он сильно кусает одногруппников. После отказа мальчика покусал одногруппник.