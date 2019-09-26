В Мурманской области женщина-водитель переехала пенсионерку

33-летняя автоледи прекратила нажимать педаль газа, только когда к ней подоспели очевидцы и сообщили о наезде.

В Апатитах женщина-водитель на большой скорости сдавала задним ходом и наехала на пенсионерку. Однако после удара водитель лишь ненадолго остановилась и вновь нажала на педаль, очевидно, не понимая, почему машина не едет. ДТП зафиксировала камера наружного наблюдения на здании администрации.

Как сообщает "Хибинформбюро", 79-летнюю пострадавшую доставили в травматологическое отделение местной больницы. А женщиной за рулём Opel занялись сотрудники ДПС.

Недавно Лайф рассказывал о водителе из ХМАО, который также сбил пенсионерку, правда, после этого он напал на съёмочную группу местного телеканала, которая снимала место ДТП.