Экс-глава ДНР стал и.о. мэра Элисты

Полковник Вооружённых сил ДНР Дмитрий Трапезников был избран временно исполняющим обязанности главы Администрации Элисты. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы Калмыкии.
— В ходе первого заседания депутатов Элистинского городского собрания шестого созыва по рекомендации главы Калмыкии Бату Хасикова назначили и.о. главы города Элисты — главы Администрации города Элисты Трапезникова Дмитрия Викторовича, — говорится в сообщении.
Трапезников родился 12 апреля 1981 года в Краснодаре, в 1982 году вместе с семьёй переехал в Донецк. В 2014 году он был назначен главой Администрации Тельмановского района ДНР, в 2015-м — первым замруководителя Администрации Главы ДНР, в 2016 году — зампредседателя Совета министров ДНР. 31 августа — 7 сентября 2018 года исполнял обязанности главы ДНР.
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