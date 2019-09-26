Экс-глава ДНР стал и.о. мэра Элисты

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Дмитрий Трапезников. Фото © ТАСС / Валентин Спринчак

Кандидатуру Дмитрия Трапезникова выдвинул глава Республики Калмыкия Бату Хасиков.

Полковник Вооружённых сил ДНР Дмитрий Трапезников был избран временно исполняющим обязанности главы Администрации Элисты. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы Калмыкии.

В ходе первого заседания депутатов Элистинского городского собрания шестого созыва по рекомендации главы Калмыкии Бату Хасикова назначили и.о. главы города Элисты — главы Администрации города Элисты Трапезникова Дмитрия Викторовича, — говорится в сообщении.

Трапезников родился 12 апреля 1981 года в Краснодаре, в 1982 году вместе с семьёй переехал в Донецк. В 2014 году он был назначен главой Администрации Тельмановского района ДНР, в 2015-м — первым замруководителя Администрации Главы ДНР, в 2016 году — зампредседателя Совета министров ДНР. 31 августа — 7 сентября 2018 года исполнял обязанности главы ДНР.

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