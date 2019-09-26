Клинцы снова возглавил чиновник, отправивший дочь на отдых вместо инвалидов

Главой Клинцовской городской администрации вновь стал предприниматель Олег Шкуратов, который в прошлом году оказался в центре скандала, отправив свою дочь и детей местных чиновников в Турцию вместо сирот и тяжелобольных ребят.

По данным местных СМИ, в ходе тайного голосования на заседании Совета народных депутатов города Клинцы Шкуратов заручился поддержкой большинства.

Напомним, в марте 2018 года 50 детей чиновников города Клинцы отдохнули за границей за счёт благотворительного фонда имени Андрея Карлова. Тогда Шкуратов заявил, что не видит никакой проблемы — путёвки подарили одарённым детям, добившимся успехов в учёбе, спорте и общественной деятельности. Как выяснил Лайф, по плану в Турцию должны были поехать дети из малообеспеченных семей, пострадавшие от последствий катастрофы в Чернобыле и дети-инвалиды.