Метеорологи назвали только две приметы о погоде, которые работают

В Гидрометцентре рассказали, что проверили абсолютно все погодные приметы, которые смогли найти.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что из огромного множества примет, связанных с погодой, только две имеют под собой научное обоснование. Он назвал их в беседе с ТАСС.

— Есть две приметы, которые действительно оправдываются, но они для краткосрочного прогнозирования. Первая — красное солнце во время захода означает, что день завтра будет погожий. Если оно белёсое, будут дожди и непогода. Это действительно так, — цитирует агентство Вильфанда.

Цвет солнца зависит, конечно, не от самой звезды. Вильфанд объяснил это оптическим эффектом, который создаётся наличием или отсутствием фронтального раздела и отделением воздушных масс.

— Вторая примета — если ласточки или любые другие птички низко летают, то это к дождю, — добавил Вильфанд.

Здесь объяснение очень простое: перед дождём увеличивается влажность, из-за чего намокают крылышки у мошкары, а ласточкам приходится снижаться, чтобы охотиться за низко летающими насекомыми.

Вильфанд заявил, что больше нет действенных примет, и призвал верить прогнозам, а не мудрости веков. Недавно он предупредил россиян о температурных аномалиях с октября по март.