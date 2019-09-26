Москвич выпрыгнул из окна горящей квартиры на седьмом этаже и выжил

Приехавшие на место пожарные спасли с восьмого этажа трёх жильцов, из них двое детей.

Мужчина выпрыгнул из окна горящей квартиры на седьмом этаже высотки на Левобережной улице в Москве и выжил. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

— Из горевшей квартиры выпрыгнул один человек, его осматривают медики. Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара с восьмого этажа были спасены три человека, из них двое детей, — уточнили в управлении.

Пожар произошёл в квартире на седьмом этаже 19-этажного жилого дома на Левобережной улице. Информация о возгорании поступила в МЧС России в 17:34, а в 17:46 пожар был ликвидирован. Площадь возгорания составила десять квадратов, причины уточняются.

Ранее сегодня сообщалось, что в Подмосковье муж и жена спасли сына, но сами погибли при пожаре.