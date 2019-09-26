Власти взяли на содержание детей священника, подозреваемого в изнасиловании

Днём в Саракташе работали руководители региональных министерств соцзащиты и образования.

Власти Оренбургской области взяли на гособеспечение девять детей священника Николая Стремского, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней дочери. Об этом сообщает сайт правительства области.

— Один приёмный и восемь опекаемых детей взяты на полное государственное содержание и размещены в образовательных организациях. Все они здоровы и продолжают учебу под кураторством Министерства образования. 26 постояльцев Свято-Троицкой Симеоновой обители милосердия обеспечены питанием и всем необходимым. Просьб и жалоб от проживающих в приюте не поступило, — говорится в сообщении.

Днём ранее священника, владельца золотого автомобиля Mercedes и внедорожника Hummer, Оренбургский суд отправил в СИЗО. Его обвиняют сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ — "Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста", "Развратные действия в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста, совершённые в отношении двух или более лиц", "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

Вместе с ним на несколько месяцев арестованы его дочь и зять.

Ранее Лайф приводил комментарий губернатора региона. Денис Паслер заявил, что нужно дождаться работы следователей и решения суда. Неважно, кем работал подозреваемый, нужно придерживаться верховенства закона.