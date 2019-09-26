Ингеборга Дапкунайте отказалась публично называть свой возраст

Звезда заявила, что ей не стоит больших усилий огласить эти цифры, но она не хочет о них думать.

Актриса театра и кино, телеведущая Ингеборга Дапкунайте отказалась публично назвать свой возраст. В интервью Ирине Шихман на YouTube-канале "А поговорить?" звезда ответила на вопрос вопросом: "А это вежливо?".

По словам Дапкунайте, ей не стоит больших усилий огласить эти цифры, но она не хочет о них думать. Актриса искренне не понимает, зачем нужно говорить про возраст.

— Это определение чего-то. И уже как бы подразумевается: "Если тебе столько-то лет, то то и то". У меня есть такое понятие, что не завишу я от цифр, — цитирует актрису издание " Дн и.ру".

Напомним, в январе Дапкунайте отметит 57-й день рождения. Актриса трижды была замужем, у неё есть сын от третьего супруга — ресторатора Дмитрия Ямпольского, который на 13 лет её младше. С отцом ребёнка звезда развелась в прошлом году.