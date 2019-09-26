Четырёх членов банды Шишкана арестовали за расправу над депутатом и её семьёй

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Олег Медведев (Шишканов). Фото © LIFE

Дмитрия Гусева, Дмитрия Барышникова, Юрия Офицерова и Юрия Григорьева поместили под стражу до 25 ноября.

Басманный суд Москвы арестовал четырёх членов банды так называемого главного вора России Олега Медведева (Шишканова) по делу о похищении и убийстве в 2012 году подмосковного депутата Татьяны Сидоровой и членов её семьи. Об этом сообщила Лайфу пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Удовлетворено ходатайство о заключении под стражу Дмитрия Гусева, Дмитрия Барышникова, Юрия Офицерова и Юрия Григорьева на срок до 25 ноября, — уточнила она.

Сам Шишканов был задержан и впоследствии арестован на два месяца в середине июля. СК показал видео жёсткого задержания "главного вора" страны, а также сообщил об аресте пяти членов его банды.

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