В Миассе диспетчер скорой предложила "подождать до утра" пенсионерке с деменцией

Чтобы обратиться в прокуратуру и доказать, что родственнице стало плохо, женщина сняла бабушку на видео.

В городе Миассе Челябинской области пожилую женщину с обострением психического заболевания отказалась принимать скорая помощь. По словам родственницы, которая звонила медикам, диспетчер предложила подождать до утра и обратиться к соответствующим специалистам.

— У её бабушки случился приступ деменции. Пожилая женщина упала, расшибла бок. Чтобы помочь родственнице, Анастасия попыталась вызвать бригаду медиков, но диспетчер несколько раз бросала трубку, — приводят в паблике "Типичный Челябинск" слова местной жительницы, знакомой с ситуацией.

Отмечается, что на станции скорой помощи проведут проверку по факту случившегося. Анастасия же собирается заявить на медицинских сотрудников в прокуратуру.

А жительница Сибири ранее умерла, не дождавшись врачей из отгула.