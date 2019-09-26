В МИД РФ предложили ответ на невыдачу виз США российским делегатам

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что американское высокомерие "переходит в абсолютно недостойный фарс".

Россия предложила перенести заседание Комиссии по разоружению, которое должно пройти в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, из штаб-квартиры организации в Нью-Йорке в другую страну. По мнению замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, это может стать ответом на невыдачу американских виз российским делегатам.

— Не только Россия страдает от этого американского высокомерия, переходящего в абсолютно недостойный фарс, — высказался дипломат в интервью журналу "Международная жизнь".

Рябков добавил, что Вашингтон игнорирует соглашения, касающиеся размещения штаб-квартиры организации в Нью-Йорке в 1947 году.

Как сообщал ранее Лайф, США не дали визу сенатору Константину Косачёву и ещё девяти членам делегации, направлявшимся на Генеральную Ассамблею. Такое решение Штатов назвала возмутительным официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Глава МИД РФ Сергей Лавров иронично заявил, что благодарен США за то, что смог получить визу для участия в Генеральной Ассамблее ООН.