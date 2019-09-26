В России нашли "приору" с миллионным пробегом и на ходу

На автомобиле всё ещё стоят оригинальные радиатор и коробка передач, которую даже ни разу не ремонтировали.

В России нашли "приору" с пробегом в миллион километров. Об этом пишет "Лада.Онлайн".

Такой путь "Лада" проехала всего за три года. На её счету уже есть два капитальных ремонта двигателя.

Как рассказал владелец машины, в день он проезжал около тысячи километров. После того как "Лада" достигла пробега в 80 тысяч километров, он перевёл автомобиль на ГБО. А когда показатель дошёл до миллиона километров, одометр на приборной панели просто обнулился.

Владелец проводил капитальный ремонт два раза — первый на 550 тысячах километров, а второй — после миллиона километров.

При этом радиатор на "Ладе" всё ещё оригинальный, владелец лишь установил на него защитную сетку. Коробка передач также ни разу не менялась и не ремонтировалась во время эксплуатации.

За три года на автомобиле заменились педаль газа, а также стартёры. В остальном владелец менял только расходники, технические жидкости, пять раз прочищал форсунки. Владелец "Лады" признал, что она подходит в качестве рабочей машины, а для повседневной езды он посоветовал выбрать автомобиль не отечественного производства.

Тем временем житель Краснодара показал самый высокий в мире автомобиль "Лада-приора".