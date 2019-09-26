Танцовщица из Хабаровска заявила, что жених держал её в секс-рабстве в ОАЭ

В отпуск девушка поехала вместе со своим молодым человеком, с которым они были знакомы больше года.

Танцовщица из Хабаровска Анастасия Орлова обвинила своего жениха, что вместо отпуска в Дубае он держал её в сексуальном рабстве. Об истории россиянки рассказывают "Вести".

31-летняя танцовщица и модель вместе со своим женихом отправилась в Дубай. Однако в ОЭА, по словам Анастасии, он сделал её секс-рабыней, заставляя удовлетворять других мужчин.

Она также отмечает, что её молодой человек все издевательства снимал на камеру, а за неподчинение её избивали. По словам Анастасии, ей сломали нос и нанесли сильные удары по голове. Жительница Хабаровска также утверждает, что ей угрожали убийством.

Девушка также отмечает, что ей удалось сбежать спустя 55 дней. Молодому человеку потребовались деньги, которые хранились у Анастасии в Хабаровске. По словам танцовщицы, он вынудил её под угрозами расправы отправиться с ним в Россию, где она смогла сбежать и через некоторое время написать заявление в полицию.

В свою очередь молодой человек опровергает все обвинения и говорит, что они находились в свободных отношениях на взаимовыгодных условиях. Также он рассказал, что потратил на Анастасию все свои заработанные деньги — пять миллионов рублей.

Недавно Лайф рассказал о другом происшествии в Дубае. Арабские медики потребовали от британской пары оплатить счёт в 100 тысяч фунтов в обмен на новорождённую дочь.