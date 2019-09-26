"Пошли вы". Аверин оскорбил журналистов на просьбу рассказать о дебоше на борту

Звезда сериала "Глухарь" Максим Аверин не стал комментировать свой дебош, который он устроил на борту самолёта "Аэрофлота". При выходе из отделения полиции в воздушной гавани он стал оскорблять журналистов.
— Я вас умоляю, — заявил артист сначала корреспонденту Лайфа при попытке узнать, что же на самом деле произошло в самолёте.
Затем Аверин перешёл на оскорбления.
— Вот, ты дурак? Зачем ты ерундой занимаешься? Произошло недоразумение, — говорит актёр и в конце обратился ко всем присутствующим: Ребят, да пошли вы в жопу.
По данным источника Лайфа, инцидент произошёл во время полёта на борту самолёта "Аэрофлота" из Барнаула в Москву.
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