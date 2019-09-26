США ввели санкции против Рауля Кастро и его детей

США вводят санкции против первого секретаря ЦК Компартии Кубы Рауля Кастро и его семьи за причастность к нарушению прав человека, рассказал госсекретарь США Майк Помпео.
— Госдепартамент официально вносит в санкционные списки Рауля Модесто Кастро Руз, — сказано в заявлении Помпео.
В санкционные списки внесли и детей Кастро.
Такие меры вводятся в связи с причастностью к серьёзной коррупции, а также из-за грубого нарушения прав человека.
Ранее Министерство финансов США расширило список санкций против России из-за поставок для сирийских военных.
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