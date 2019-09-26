США ввели санкции против Рауля Кастро и его детей

4

Рауль Кастро. Фото © Flickr / Presidencia El Salvador

Госдепартамент вводит такие ограничения из-за "причастности к серьёзной коррупции" и нарушения прав человека.

США вводят санкции против первого секретаря ЦК Компартии Кубы Рауля Кастро и его семьи за причастность к нарушению прав человека, рассказал госсекретарь США Майк Помпео.

Госдепартамент официально вносит в санкционные списки Рауля Модесто Кастро Руз, — сказано в заявлении Помпео.

В санкционные списки внесли и детей Кастро.

Такие меры вводятся в связи с причастностью к серьёзной коррупции, а также из-за грубого нарушения прав человека.

Ранее Министерство финансов США расширило список санкций против России из-за поставок для сирийских военных.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×