Авто с сотрудниками СК врезалось в грузовик в Ивановской области, есть погибшие

В Ивановской области два человека погибли в ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика КамАЗ. Об этом сообщает УМВД России по региону.

По данным правоохранителей, в районе 17:15 на 146-м километре автодороги Ковров — Шуя — Кинешма водитель "фольксвагена" 1995 года рождения не справился с управлением и машина врезалась в стоявший на обочине грузовой автомобиль.

Два пассажира легкового авто, 1989 и 1979 года рождения, от полученных травм скончались на месте, сам водитель в тяжёлом состоянии был доставлен в больницу города Вичуги.

В СУ СК РФ по Ивановской области сообщили ТАСС, что погибшие — сотрудники регионального управления Следственного комитета России. Находились ли они при исполнении, неизвестно.

Водитель грузовика, 1990 года рождения, не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статье за "Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Ведётся следствие.