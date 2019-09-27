Футболист Тошич признался, что больше всего скучает по российской зарплате

Сербский футболист Зоран Тошич, ранее выступавший за московский ЦСКА, признался, что после возвращения на родину скучает по российской зарплате. Спортсмен дал интервью ютуб-каналу "Красава".
Ролик с участием футболиста посвящён истории противостояния сербских клубов "Партизан" и "Црвена звезда". Ведущий Евгений Савин прибыл на тренировочную базу первого клуба, за который сейчас и играет 32-летний экс-армеец, и задал ему соответствующий вопрос.
Тошич отшутился, что после переезда скучает по уровню зарплаты, правда, позже дополнил, что если бы его родина по этому показателю сравнялась с РФ, то гораздо больше сербских игроков оставались играть дома.
— В топ-чемпионатах играет около 170 сербов и ещё множество сербов в мире — наверное, футболистов у нас даже больше, чем обычных людей. У нас только два топ-клуба, поэтому каждый проявивший себя игрок старается уехать за границу. Если бы у нас были такие зарплаты, как в России, то игроки оставались бы на родине, — сказал он.
Кроме того, он рассказал, что всё же скучает по своей бывшей команде, в которой провёл семь лет, с 2010 по 2017 год, сыграл 241 матч и забил 47 голов.
— Я воспитанник "Партизана", в нём же играл. Но можно сказать, что моё сердце поровну принадлежит ЦСКА и "Партизану". Каждый день читаю российские новости, смотрю, что происходит в команде, "Инстаграм" тоже смотрю, что делают ребята, — сказал Тошич.
Также сербский форвард заявил, что Леонид Слуцкий является самым важным тренером в его жизни, даже на фоне сэра Алекса Фергюсона, под началом которого ему также довелось играть.
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