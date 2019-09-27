МИД — о новых санкциях против РФ: США превзошли себя в собственном безрассудстве

США превзошли себя в собственном безрассудстве, введя санкции против России из-за поставок для военных в Сирии. В МИД РФ отмечают, что Вашингтон такими действиями стремится помешать искоренить терроризм в САР.

— Теперь маски окончательно сброшены — речь прямо идёт о стремлении помешать полному искоренению террористов на сирийской земле. США уличили себя в откровенном пособничестве терроризму, — говорится в распространённом комментарии МИД РФ.

Во внешнедипломатическом ведомстве добавили, что решительно осуждают циничность и беспринципность политики Штатов, при этом их санкции не представляют для Москвы ничего нового.

Как уже сообщал Лайф, в санкционный список Министерства финансов США попала ещё одна компания из России, а также пять её морских судов и трое сотрудников из-за нарушения ограничений Соединённых Штатов в отношении Сирии. В частности, из-за запрета на поставки топлива российским вооружённым силам, дислоцированным в САР.