Самолёт рейсом Вена – Токио экстренно сел в Хабаровске

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Фото © Pixabay

Летевший из Вены в Токио Boeing совершил вынужденную посадку в аэропорту Хабаровска, сообщили ТАСС в воздушной гавани города.

Самолёт Токио — Вена, рейс NH 206, внепланово сел в аэропорту. Пострадавших нет, — сообщил представитель аэропорта.

Все пассажиры находятся внутри самолёта, причины посадки представитель аэропорта не уточнил.

Ранее самолёт "Уральских авиалиний", выполнявший рейс в киргизский город Ош из Москвы, вынужденно приземлился в Самаре из-за плохого самочувствия пассажира.

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