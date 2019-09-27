Самолёт рейсом Вена – Токио экстренно сел в Хабаровске

Летевший из Вены в Токио Boeing совершил вынужденную посадку в аэропорту Хабаровска, сообщили ТАСС в воздушной гавани города.
— Самолёт Токио — Вена, рейс NH 206, внепланово сел в аэропорту. Пострадавших нет, — сообщил представитель аэропорта.
Все пассажиры находятся внутри самолёта, причины посадки представитель аэропорта не уточнил.
Ранее самолёт "Уральских авиалиний", выполнявший рейс в киргизский город Ош из Москвы, вынужденно приземлился в Самаре из-за плохого самочувствия пассажира.
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