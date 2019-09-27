США направляют в Саудовскую Аравию военных и ЗРК Patriot

Также предварительно одобрена отправка ещё двух ракетных батарей, а также системы противоракетной обороны.

В попытках защитить Саудовскую Аравию от новых атак США решили направить в королевство батарею зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, четыре радара и около 200 военных. Об этом журналистам сообщил представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

По его словам, такое решение было принято по инициативе Саудовской Аравии и должно укрепить и без того значительное присутствие американского контингента войск в регионе.

Он добавил, что министр обороны США Марк Эспер также предварительно одобрил отправку ещё двух ракетных батарей и системы противоракетной обороны THAAD, но это решение окончательно не утверждено.

Решение о развёртывании было принято спустя почти месяц после того, как председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооружённых сил США генерал Джозеф Данфорд заявил, что США не в силах защитить своих партнёров на Ближнем Востоке.