Зеленский поговорил со Столтенбергом о членстве Украины в НАТО

Однако генсек не назвал даже возможные сроки вступления украинского государства в альянс.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский поднял вопрос о членстве Незалежной в альянсе во время их встречи в Нью-Йорке.

— Вы абсолютно правы, когда я встречался с Зеленским в Нью-Йорке пару дней назад, он поднимал вопрос членства для Украины в НАТО, — ответил Столтенберг на вопрос о вероятности вступления Незалежной в альянс.

Однако генсек альянса не назвал даже возможные сроки вступления Украины в НАТО. При этом он отметил, что "двери остаются открытыми".

Столтенберг отметил, что сейчас Украине и НАТО необходимо сфокусироваться на реформах, способах модернизации и укреплении украинских институтов безопасности и обороны, борьбе с коррупцией, а также усилить верховенство права.

Кроме того, он заявил, что НАТО "помогает Украине двигаться в сторону членства".