В Москве пьяный пассажир покусал таксиста и сломал ему ногу

Пострадавший был госпитализирован, причину возникшего конфликта устанавливают полицейские.

В Москве сотрудники Росгвардии задержали выпившего жителя Воронежа, который напал на таксиста. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Удалось установить, что пьяный пассажир сел в автомобиль и начал оскорблять водителя. Тот отказался везти буяна и попросил его выйти. В ответ на это гость из Воронежа набросился на водителя с кулаками, избил его и укусил за палец.

Дерущихся мужчин увидели сотрудники Росгвардии во время патрулирования улиц. Они задержали 39-летнего нападавшего и передали полиции для разбирательства, а пострадавший с переломом ноги и множественными гематомами был доставлен в больницу.