Под Иркутском горит здание на площади 1600 квадратов, обрушилось два этажа

Трёхэтажное административное здание горит в Иркутском районе. Площадь возгорания составляет 1,6 тысячи квадратных метров, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

— Здание брусовое, трёхэтажное, перекрытия деревянные, — сообщили в ведомстве.

На первом этаже — офисные помещения, на втором и третьем — швейные станки. При этом два последних этажа обрушились.

Предварительно, обошлось без пострадавших.

Лайфу в МЧС сообщили, что сейчас площадь пожара составляет 696 квадратных метров. Возгорание уже локализовано, а угрозы распространения нет.