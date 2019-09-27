Под Иркутском горит здание на площади 1600 квадратов, обрушилось два этажа

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Фото © ГУ МЧС РФ по Иркутской области

Трёхэтажное административное здание горит в Иркутском районе. Площадь возгорания составляет 1,6 тысячи квадратных метров, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

Здание брусовое, трёхэтажное, перекрытия деревянные, — сообщили в ведомстве.

На первом этаже — офисные помещения, на втором и третьем — швейные станки. При этом два последних этажа обрушились.

Предварительно, обошлось без пострадавших.

Лайфу в МЧС сообщили, что сейчас площадь пожара составляет 696 квадратных метров. Возгорание уже локализовано, а угрозы распространения нет.

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