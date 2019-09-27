Названа причина экстренной посадки рейса Вена — Токио в Хабаровске

Самолёт Boeing 787 японской авиакомпании ANA, выполнявший рейс 206 по маршруту Вена — Токио, экстренно сел в аэропорту Хабаровска из-за давления масла в одном из двигателей. Об этом сообщает "Интерфакс".

— Командир доложил о технической неисправности — предварительно, о падении давления масла в двигателе — и запросил вынужденную посадку, — говорится в сообщении.

В момент экстренной посадки в салоне самолёта находилось 194 пассажира, из них один ребёнок, а также 12 членов экипажа. Все они временно будут размещены в воздушной гавани, за ними отправлен новый борт из Токио. Сообщений о пострадавших во время посадки нет.