Минздрав предлагает установить по две курилки в аэропортах

Ведомство хочет расположить комнаты на максимально удалённом расстоянии от мест скопления большого количества людей.

Минздрав России предложил поставить в аэропортах по две комнаты, в которых можно будет курить. Об этом сообщают "Известия".

Ведомство разработало поправки к законопроекту о возвращении курительных комнат в аэропортах. Речь идёт об изолированных помещениях с непрозрачными стенами — чтобы другие пассажиры не видели дымящих. Ставить курилки разрешат лишь в зонах для зарегистрированных на рейс пассажиров.

В Минздраве также предложили расположить комнаты на максимально удалённом расстоянии от пунктов предполётного досмотра и от путей следования пассажиров к выходам на посадку, а также к выходам из аэропорта после высадки пассажиров.

В июле 2019 года Госдума приняла закон в первом чтении о возвращении курительных комнат в аэропорты, главный нарколог Минздрава поддержал это решение.