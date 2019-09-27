Хелен Миррен заступилась за интимную жизнь Екатерины II

Актриса напомнила о королях Луи XIV или Генрихе VIII, которые имели более пяти жён и любовниц.

Актриса Хелен Миррен, которая сыграла российскую императрицу Екатерину Великую в одноимённом мини-сериале, заступилась за интимную жизнь исторического прототипа. Об этом пишет The Sun.

— Ужасно, как искажают образ успешной и влиятельной женщины, чтобы оклеветать её, — сказала актриса.

По мнению Миррен, истории, выдуманные недоброжелателями о жизни Екатерины Великой, являются признаком женоненавистничества.

Актриса напомнила о королях Луи XIV или Генрихе VIII, которые имели более пяти жён и любовниц, однако их поведение считалось вполне приемлемым, в то время как у Екатерины было четыре или пять романов.

— Для современных женщин это вообще нормально, — полагает Миррен.

Она также рассказала, что сыграть настолько свободную женщину было удовольствием после исполнения роли Елизаветы I, которая ни разу не была замужем.

— На мой взгляд, отношение к сексу в XVIII веке во многом было гораздо более раскрепощённым, чем сейчас, — отметила актриса.

Актрисе хотелось бы, чтобы её Екатерину зрители запомнили за интеллект и способности.

— Она пришла как иностранка, но взяла всё под свой контроль, — заключила Миррен.

Мировая премьера мини-сериала "Екатерина Великая" запланирована на 3 октября 2019 года. Картина расскажет зрителям о последних годах правления российской императрицы. В начале сентября американский телеканал HBO опубликовал полный трейлер сериала.