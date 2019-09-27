Стало известно, до какого возраста мечтают жить россияне

Большинство опрошенных не только хотят прожить подольше, но и прилагают для этого усилия.

По данным социологических исследований, россияне в среднем хотели бы жить до 87 лет. Об этом сообщает газета "Известия".

Так, например, жители столицы рассчитывают прожить до 92,3 года, немногим меньше — севастопольцы, 92,1 года.

Замыкают тройку омичи, которых вполне устроит 87 лет. Помимо них в топ-5 по уровню запросов на продолжительность жизни вошли жители Оренбурга (86 лет) и Санкт-Петербурга (85,8 года).

При этом большинство россиян, а это 64%, не просто хотели бы жить подольше, но и предпринимают усилия для достижения желаемого. 35% опрошенных занимаются спортом или фитнесом, 58% следят за своим питанием, ещё 12,5% хотели бы расстаться с вредными привычками.

Отмечается, что наибольшее число сторонников спорта выявлено в Москве — 49%, а вот правильного питания чаще других придерживаются в Астрахани — 72%. Здесь же больше всего желающих отказаться от вредных привычек — 17%.