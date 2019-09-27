В Польше назвали "трагедией" транзит газа через OPAL "Газпромом"

Если бы "Газпром" продолжил эксплуатацию трубопровода OPAL на полную мощность, это привело бы к трагическим последствиям, считает глава польской государственной нефтегазовой компании PGNIG Пётр Вожняк.
— Это привело бы к трагическим перебоям в поставках газа, которые недопустимы для нашей газотранспортной системы и потребителей, — приводит его слова портал Biznes Alert.
Он отметил, что недостающее топливо будет поступать в Польшу через территорию Украины.
Напомним, 14 сентября немецкая компания Opal Gastransport ограничила доступ "Газпрома" к трубопроводу. "Нафтогаз" предложил российской компании транспортировать газ через системы Украины и Словакии.
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