В Польше назвали "трагедией" транзит газа через OPAL "Газпромом"

Использование трубопровода на полную мощность привело бы к перебоям в поставках голубого топлива, считают в Варшаве.

Если бы "Газпром" продолжил эксплуатацию трубопровода OPAL на полную мощность, это привело бы к трагическим последствиям, считает глава польской государственной нефтегазовой компании PGNIG Пётр Вожняк.

— Это привело бы к трагическим перебоям в поставках газа, которые недопустимы для нашей газотранспортной системы и потребителей, — приводит его слова портал Biznes Alert.

Он отметил, что недостающее топливо будет поступать в Польшу через территорию Украины.

Напомним, 14 сентября немецкая компания Opal Gastransport ограничила доступ "Газпрома" к трубопроводу. "Нафтогаз" предложил российской компании транспортировать газ через системы Украины и Словакии.