Военные получили сроки за осквернение мемориала в Будённовске

Военнослужащие получили условные сроки за осквернение памятника погибшим в Великую Отечественную войну в Будённовске. Об этом сообщает Будённовский гарнизонный военный суд.

— Военнослужащие одной из воинских частей, дислоцированных в Будённовске Ставропольского края, а также бывший военнослужащий приговором Будённовского гарнизонного военного суда осуждены за совершение осквернения надмогильного сооружения, — говорится в вердикте суда.

Поясняется, что подсудимые полностью осознали свою вину и раскаялись.

В начале апреля губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров опубликовал в "Инстаграме", как двое молодых людей сидели на лавочке, а третий справлял нужду на мемориал. Позднее местное СМИ уточнило, что товарищи, чтобы согреться, кидали в огонь принесённые к памятнику цветы.