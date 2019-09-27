Белоруссия призвала мир подписать отказ от ракет средней и меньшей дальности

Для достижения такой цели потребуются не только "непростые переговоры", но и политическая воля мировых лидеров.

С трибуны проходящей в эти дни в США Генеральной Ассамблеи ООН глава МИД Белоруссии Владимир Макей призвал небезразличные к будущему мира государства подписать декларацию об отказе от размещения и производства ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

— Наша страна предлагает безотлагательно начать работу по подготовке проекта декларации. Призываем государства по обе стороны Атлантики, которым не безразлична судьба человечества, поддержать нас в этом начинании, — заявил Макей.

По словам дипломата, ООН и ОБСЕ могли бы стать подходящими международными площадками для разработки документа, ключевым элементом которого стало бы "обязательство по неразмещению" на своей территорий указанных вооружений.

Макей отметил, что прекративший своё действие в августе Договор о РСМД был не только символом окончания холодной войны, но и символом архитектуры разоружения. Для реализации нового подобного соглашения, по его мнению, потребуется "политическая воля", а также проведение "непростого переговорного процесса".

Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин направил странам Североатлантического альянса письмо с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности, однако предложение было встречено отказом.