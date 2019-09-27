Учёные рассказали об опасности крошек на МКС

Всего специалисты разработали порядка 250 наименований космических продуктов питания.

Разработчики космического питания рассказали об опасности крошек от еды, поскольку они могут попасть в дыхательные пути космонавтов на МКС. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на научные материалы.

Поясняется, что Научно-исследовательский институт пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии определил ряд требований к продуктам питания для космонавтов. Так, учёные отмечают, что крошки в условиях невесомости представляют опасность как для человека, так и для приборов и оборудования.

Всего учёные создали около 250 наименований космических продуктов питания.

Ранее диетолог раскрыла секреты приготовления космической еды в домашних условиях.