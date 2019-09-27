СМИ: Купер хотел сделать Гаге предложение, но испугался и передумал

Голливудский актёр Брэдли Купер хотел сделать предложение певице Леди Гаге, сообщает таблоид New Idea.

По данным издания, пара тайно состояла в отношениях во время съёмок фильма "Звезда родилась". Актёр якобы признался певице в любви и хотел сделать ей предложение.

Помолвка пары почти состоялась, однако затем Купер внезапно понял, что "связывает себя обязательствами с кем-то ещё", и испугался.

Певица призналась, что такой поступок возлюбленного разбил ей сердце.

Напомним, актёр Брэдли Купер и модель Ирина Шейк расстались в начале июля. В свою очередь, певица Леди Гага расторгла помолвку со своим агентом Кристианом Карино. На фоне расставания двух пар в СМИ неоднократно появлялись слухи о романе Гаги и Купера.