Facebook тестирует функцию, скрывающую лайки под постом

Из-за этого многие люди, чей заработок напрямую зависит от площадки, обеспокоены утратой доходов.

Социальная сеть "Фейсбук" подтвердила свои намерения отказаться от пока ещё привычной практики демонстрации количества лайков под публикацией и начала тестирование функции, скрывающей соответствующий счётчик. Об этом сообщает Dаily Telegraph.

Тестовое нововведение, о котором ещё недавно говорилось как о вероятном событии, станет обязательным пока лишь для всех жителей Австралии, однако в будущем может коснуться и других стран. Как заявили в руководстве соцсети, на такой шаг они пошли ради "спасения" пользователей.

Как рассказала директор по политике соцсети в стране Мия Гарлик, они получили некоторые положительные отзывы об аналогичном опыте в "Инстаграме" от представителей общественности и различных сообществ, а также групп, которые борются против травли в Сети.

Отмечается, что, несмотря на такое, казалось бы, незначительное изменение, многие люди, связывающие свой доход с социальной сетью, серьёзно обеспокоены, ведь теперь им будет сложнее доказывать вовлечённость подписчиков в контент. Хотя возможность посмотреть лайки под собственными постами у них по-прежнему осталась.

В то же время сама Гарлик уверяет, что пока платформа будет использовать старые метрики и в отношениях блогеров и рекламодателей всё останется как прежде. Но добавила, что специалисты компании работают над усовершенствованием этого механизма.