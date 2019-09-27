"Дети умнее меня, плачу". В Сети не справились с задачей для дошколят

Пользователи "Твиттера" не смогли решить детскую задачку по английскому языку. Задание из учебника английского показал учитель для дошколят, его публикация набрала около 20 тысяч ретвитов и 10 тысяч лайков.

got this from fb, lama tengok, baru faham 😂 pic.twitter.com/I7Be9yAPK7 — Kema (@amldrss) September 20, 2019

В задаче необходимо соединить слова из левого столбца с фигурами из правого.

— Даже дети умнее меня, плачу, — пишет farhgreen.

— Даже родившись в 2002 году, чувствую себя глупой бабушкой, — отметила Mitthy4.

Некоторая часть пользователей, наоборот, справилась с задачей и опубликовала правильный ответ.

— Оксфорд ждёт вас, — пошутил KupuKupuTido.

На самом деле для решения задания не требуется знания английского. Фигуры из правого столбца соответствуют очертаниям слов из левой колонки. Например, слово pen ("ручка") соответствует форме верхней фигуры, поскольку первая буква вытягивается вниз, как верхний многоугольник.

Ранее Лайф рассказал, как математическая задача поделила пользователей "Твиттера" на два лагеря.