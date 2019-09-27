Саудовская Аравия впервые начнёт выдавать туристические визы

Женщины смогут приезжать в королевство без сопровождения родственника мужского пола.

Саудовская Аравия впервые начнёт выдавать визы для граждан 49 стран, сообщило агентство Reuters.

Визу в королевство можно оформить онлайн за 80 долларов, однако доступ в святые для мусульман места Мекку и Медину будет ограничен для туристов. Полный список стран, которые могут получить визу, опубликуют в пятницу, 27 сентября.

Запрет на употребление алкоголя в стране будет распространяться и на туристов. Однако ношение абайи для женщин не будет обязательным, достаточно "скромной одежды", в том числе и на пляжах. Кроме того, женщины смогут приезжать в страну без сопровождения мужчины-родственника.