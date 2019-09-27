Лукашенко пригласили в Крым после его слов о полуострове

В частности, белорусский лидер заявил, что вопрос о возвращении республики Украине закрыт навсегда.

Президента Белоруссии Александра Лукашенко позвали в Крым. Приглашение прозвучало из уст главы Белорусской общины полуострова Романа Чегринца.

— Мы приглашаем президента Белоруссии в гости. Я уверен, что нашим президентам нашлось бы о чём поговорить на замечательном Крымском побережье нашего любимого Чёрного моря, — приводит его слова РИА "Новости".

Он уверен, что если Лукашенко посетит Крым, то возрастёт товарооборот между Белоруссией и полуостровом, так как вслед за президентом в республику отправятся представители различных предприятий.

26 сентября Лукашенко заявил, что вопрос о возвращении Крыма Украине закрыт навсегда.