Стриптизёрша заставляла любовников убивать друг друга ради неё

Тело одной из жертв "роковой женщины" полицейским не удалось обнаружить даже спустя 14 лет после убийства.

Экс-исполнительница откровенных танцев с раздеваниями 46-летняя Робин Линдхольм из Австралии предстала перед Верховным судом страны за то, что заставляла любовников убивать друг друга ради неё. Об этом сообщает The Sun.

Женщина в 2016 году уже была приговорена к 25-летнему тюремному заключению за убийство своего любовника, владельца фитнес-клуба Уэйна Эми, в 2013 году. Теперь время её заключения может увеличиться до пожизненного.

Находясь за решёткой, Линдхольм разоткровенничалась со своей сокамерницей, поведав ей, что эпизод, по которому её обвинили, был не единственным, и призналась, что один раз лично перерезала горло мужчине во время любовных утех.

Кроме того, она рассказала, что как минимум дважды при помощи женских чар заставляла своих новых любовников избавляться от предшественников. Тело одного из мужчин, Джорджа Темплтона, убитого ещё в 2005-м, не найдено до сих пор.

Двое почитателей "роковой женщины", как её прозвали австралийские СМИ, рассказали суду, что им она тоже периодически рассказывала некоторые отрывки из своего криминального прошлого, а также напевала песенку собственного сочинения о том, что "мистер Темплтон плавает с рыбой в море".

Оба мужчины, к слову, также находятся за решёткой за кровавую расправу по приказу Линдхольм. Один приговорён к 28 годам заключения, а второй осуждён на 31 год.