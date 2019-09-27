Российского офицера оштрафовали на 20 тысяч за разглашение гостайны

В Хабаровском крае офицера одной из воинских частей оштрафовали на 20 тысяч рублей по решению окружного военного суда за разглашение гостайны. Об этом сообщило Управление ФСБ РФ по Восточному военному округу.

— Хабаровским окружным военным судом капитан Мостепаненко А.В. признан виновным в совершении инкриминируемого преступления и приговорён к штрафу в размере 20 тысяч рублей, — сообщили в управлении.

Мостепаненко в феврале этого года привлёк к работе с топографическими картами, содержавшими секретные данные, своих подчинённых, у которых не было доступа к такой информации.