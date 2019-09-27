Российского офицера оштрафовали на 20 тысяч за разглашение гостайны

239

Фото © Pixabay

В Хабаровском крае офицера одной из воинских частей оштрафовали на 20 тысяч рублей по решению окружного военного суда за разглашение гостайны. Об этом сообщило Управление ФСБ РФ по Восточному военному округу.

Хабаровским окружным военным судом капитан Мостепаненко А.В. признан виновным в совершении инкриминируемого преступления и приговорён к штрафу в размере 20 тысяч рублей, — сообщили в управлении.

Мостепаненко в феврале этого года привлёк к работе с топографическими картами, содержавшими секретные данные, своих подчинённых, у которых не было доступа к такой информации.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×