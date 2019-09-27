Две пассажирки подрались на борту лайнера Москва — Минводы

Женщины использовали нецензурную брань и не реагировали на замечания членов экипажа.

Две пассажирки устроили драку на борту самолёта, летевшего в Минеральные Воды из Москвы. Об этом журналистам сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

— Командир воздушного судна сообщил сотрудникам полиции, что во время полёта между двумя женщинами-пассажирками возник конфликт, в ходе которого одна из них нанесла другой удар в область головы, — рассказала Волк.

Обе пассажирки использовали нецензурную брань и не реагировали на замечания членов экипажа.

После приземления женщин доставили в отдел полиции. На них составили административные протоколы по статье "Мелкое хулиганство". Одной из них потребовалась медпомощь.

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