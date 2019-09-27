СМИ: Россиянам стали чаще звонить телефонные мошенники с Украины

Так злоумышленники удешевляют свой бизнес и защищаются от российских правоохранителей.

Мошеннические кол-центры, которые обманывают клиентов банков трюком с подменой номеров, имитируя звонок от кредитной организации, всё чаще совершают звонки с территории Украины. Об этом сообщают "Известия".

Как рассказали журналистам сотрудники служб безопасности нескольких организаций, подставные банкиры перебираются на территорию соседнего государства из финансовых соображений, ведь там вести эту деятельность дешевле.

В ходе звонка одному из московских предпринимателей сотрудник подобного кол-центра признался, что зарабатывает 10% с каждой суммы, которую смог выманить, в неделю получая от 150 до 200 долларов. Исходя из этих цифр, "зарплата" выходит в районе 15–19 тысяч гривен ежемесячно при средней зарплате на Украине чуть более 10 тысяч.

СМИ также отмечают, что в Незалежной мошенники менее доступны для российских правоохранительных органов, хотя за пределами РФ действует конвенция о правовой помощи по уголовным делам между странами в рамках Интерпола.

При этом отмечается, что, вне зависимости от территориального расположения, вернуть украденные мошенниками деньги практически невозможно, ведь клиент фактически сам даёт распоряжение на перевод денежных средств со своего счёта.