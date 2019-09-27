СМИ: Россиянам стали чаще звонить телефонные мошенники с Украины

Мошеннические кол-центры, которые обманывают клиентов банков трюком с подменой номеров, имитируя звонок от кредитной организации, всё чаще совершают звонки с территории Украины. Об этом сообщают "Известия".
Как рассказали журналистам сотрудники служб безопасности нескольких организаций, подставные банкиры перебираются на территорию соседнего государства из финансовых соображений, ведь там вести эту деятельность дешевле.
В ходе звонка одному из московских предпринимателей сотрудник подобного кол-центра признался, что зарабатывает 10% с каждой суммы, которую смог выманить, в неделю получая от 150 до 200 долларов. Исходя из этих цифр, "зарплата" выходит в районе 15–19 тысяч гривен ежемесячно при средней зарплате на Украине чуть более 10 тысяч.
СМИ также отмечают, что в Незалежной мошенники менее доступны для российских правоохранительных органов, хотя за пределами РФ действует конвенция о правовой помощи по уголовным делам между странами в рамках Интерпола.
При этом отмечается, что, вне зависимости от территориального расположения, вернуть украденные мошенниками деньги практически невозможно, ведь клиент фактически сам даёт распоряжение на перевод денежных средств со своего счёта.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram