Тихоокеанский флот впервые запустил сверхзвуковую крылатую ракету "Оникс"

Береговой комплекс "Бастион" Тихоокеанского флота впервые запустил сверхзвуковую крылатую ракету "Оникс". Стрельбы прошли на Чукотке, сообщили в Министерстве обороны.

Пуск "Оникса" прошёл в штатном режиме. Ракета поразила судно-мишень в акватории Чукотского моря. Цель была в 200 километрах.

— Техника и личный состав подразделения были доставлены к месту проведения учения большим десантным кораблём Тихоокеанского флота. Пусковые установки и машины обеспечения совершили многокилометровый марш вглубь полуострова и после развёртывания выполнили ракетный пуск с необорудованной позиции, — говорится в сообщении военного ведомства.

За безопасностью пуска ракеты следили около 10 боевых кораблей и судов обеспечения, а также самолёты морской авиации.