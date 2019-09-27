Младенец попробовал родительский героин и чуть не умер от передозировки

Пара любителей наркотических трипов Кристен Бристоу и её гражданский муж Чарльз Зальцман из городка Вест-Фолфилда в графстве Честер, Великобритания, арестованы полицией за то, что дали попробовать героин своему 11-месячному ребёнку, который едва не умер от передозировки. Об этом сообщает телеканал ABC.

Чисто технически родители, конечно, не давали своему малышу наркотики, он сам взял их с соседнего кресла, когда мама и папа, сидящие на передних сиденьях, отключились после приёма препаратов прямо в припаркованном у дома автомобиле.

Обнаружил всю семью в героиновом "путешествии" дедушка, который вышел во двор, чтобы поинтересоваться, зачем его дети вместе с внуком сидят в машине около дома уже несколько часов.

Поняв, что с малышом явно что-то не так (он никак не отвечал дедушке), мужчина вызвал на место правоохранителей и медиков, которые в экстренном порядке увезли ребёнка в больницу.

Сообщается, что ему потребовалось три инъекции антидота, после чего состояние нормализовалось. Сейчас 11-месячный вынужденный наркоман находится в клинике и медленно идёт на поправку.

Его родители были арестованы и находятся в окружной тюрьме, против них возбуждено несколько уголовных дел за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей и создание угрозы жизни ребёнку.