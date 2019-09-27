Пьяного уральца задержали за дебош на борту самолёта — видео

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На пассажира рейса, летевшего из Екатеринбурга на вьетнамский курорт Камрань в состоянии алкогольного опьянения, завели уголовное дело по статье "Хулиганство". Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, 24-летний мужчина во время полёта вёл себя агрессивно и ругался нецензурной бранью, при этом не реагируя на замечания экипажа. По возвращении в Россию дебошира задержали. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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