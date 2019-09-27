На Волге загорелся сухогруз — видео

На сухогрузе "Волго-Балт 250", принадлежащем ВСК "Виктория", произошёл пожар. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

Судно, перевозившее 300 тонн металлоконструкций, следовало по маршруту Санкт-Петербург — Астрахань. На 680-м километре реки Волги (в районе Фёдоровских лугов) началось возгорание в машинном отделении сухогруза. Экипаж судна составлял 12 человек, девять из которых были эвакуированы до прибытия спасателей. Сейчас на борту остаётся три человека.

Отмечается, что на сухогрузе находится 40 тонн горюче-смазочных материалов. В ликвидации пожара участвуют 70 человек и 18 единиц спецтехники. По предварительной причине, ЧП произошло из-за короткого замыкания.