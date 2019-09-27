Появилось видео запуска ракеты "Оникс" на Чукотке

Минобороны России опубликовало видеозапись первого в истории Тихоокеанского флота запуска сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке. Об этом сообщает телеканал "Звезда".

Ранее Минобороны сообщало, что ракетные комплексы сперва проделали многокилометровый марш, а затем ещё доставлялись к месту стрельб на кораблях. Момент погрузки техники на борт можно заметить на первых кадрах записи.

По данным ведомства, первый на Чукотке запуск ракет такого типа, да ещё и с необорудованных позиций, прошёл успешно, находившаяся на расстоянии 200 километров цель была поражена.

Сообщается, что во время проведения стрельб безопасность в зоне обеспечивали около десяти кораблей, а также морская авиация.