Синоптики пообещали москвичам 10−12 градусов тепла в пятницу

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Фото © Агентство городских новостей “Москва” / Сергей Киселёв

В столице 27 сентября ожидается облачная погода и 10−12 градусов тепла, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сотрудника центра погоды "Фобос" Александра Синенкова.

Облачно с прояснениями, местами во второй половине возможен небольшой дождь, 1012 градусов, — отметил специалист.

При этом он добавил, что на протяжении дня ветер будет дуть со скоростью 3−8 метров в секунду, в то время как атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

Напомним, ранее Гидрометцентр предупредил россиян о температурных аномалиях с октября по март.

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