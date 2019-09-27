Во Владивостоке задержали мужчину, напавшего на девушку с ножом

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Фото © ITAR-TASS

Сотрудники правоохранительных органов задержали 34-летнего жителя Владивостока, совершившего нападение на девушку 2002 года рождения. Соответствующее заявление распространили на сайте регионального управления МВД РФ.

<p>Фото © <a href="https://25.xn--b1aew.xn--p1ai/" target="_blank"><strong>Управление МВД России по Приморскому краю</strong></a></p>

По предварительным данным, злоумышленник причинил своей жертве телесные повреждения.

— Нападавший — 34-летний житель Владивостока — скрылся с места происшествия, но был задержан сотрудниками Госавтоинспекции, — отметили в сообщении.

В пресс-службе ведомства добавили, что в настоящий момент занимаются опросом очевидцев и участников инцидента.

В краевом Департаменте здравоохранения подтвердили данные о том, что в ходе нападения девушке нанесли ножевые ранения.

Состояние средней степени тяжести в настоящее время. Врачами оказана вся необходимая медицинская помощь, — сообщил собеседник сотруднику РИА "Новости".

Отмечается, что в настоящее время пострадавшая "чувствует себя нормально".

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